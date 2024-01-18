依據中央氣象署氣象資訊，1月20日至24日將受寒流影響，台灣各地非常寒冷，預測北部及東北部地區約度7～9度，中南部及花蓮地區8~10度，臺東地區約10~12度，至1月25日起寒流才會減弱，漁業署表示，為保障養殖漁民生命財產安全，呼籲養殖業者要加強寒害防範措施。

漁業署表示，海上箱網養殖業者亦多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

漁業署指出，陸上魚塭養殖應加強防寒措施共有七點：

一、於魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝之設施，棚蓋與水面之角度應小於30度，另可加強越冬溝之保溫、防寒、加溫設備。

二、越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；另善用益生菌可降低疾病發生率。

三、寒流來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群之行為，例如：強光照射及魚池內任何擾動及聲響刺激。

四、避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車(深水增氧水車)。

五、寒流來襲期間，應注意水溫變化，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，可於魚塭北側或避風處增加高溫水源或魚塭加溫設備，降低死亡率。

六、寒流來襲後，待水溫及魚體狀況回穩，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化。

七、投餌料：在氣溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。

漁業署表示，倘有災情顯現，請漁民儘速向當地公所通報。漁業署再次強調，面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖業者宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖之熱帶魚種，應避免於冬季養殖並作好平時之管理，以減少養殖損失。