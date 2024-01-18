今（18）日晚間18時許，台北市中山區林森北路長春路口出現天坑，民眾路過發現約60公分的坑洞。（圖／警方提供）

台北市中山區林森北路長春路口出現天坑，今（18）日晚間18時許民眾路過發現約60公分的坑洞，趕緊通報相關單位，並拿出箱子將坑洞蓋起來，所幸現場未造成人員受傷，也沒有車輛遭到波及，警方已協助管制周邊，新工處獲報後到場修補中。