北市林森北路出現天坑 新工處到場修補中 21:212024/01/18 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（18）日晚間18時許，台北市中山區林森北路長春路口出現天坑，民眾路過發現約60公分的坑洞。（翻攝臉書林森北消息） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日晚間18時許，台北市中山區林森北路長春路口出現天坑，民眾路過發現約60公分的坑洞。（圖／警方提供） 台北市中山區林森北路長春路口出現天坑，今（18）日晚間18時許民眾路過發現約60公分的坑洞，趕緊通報相關單位，並拿出箱子將坑洞蓋起來，所幸現場未造成人員受傷，也沒有車輛遭到波及，警方已協助管制周邊，新工處獲報後到場修補中。 竹市三民國小通學廊道翻新 預計明年4月前完工 寒假打工熱門5職缺曝 第1名千人應徵 這行業時薪破600元 張學友連唱24場：本人不需要退休 籌款60萬港幣助長者 #坑洞 #林森北路 #出現 #60 #新工處 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸未來出生人口每10年降一百萬！權威單位預言1事 07:352024/01/17 兩岸 屏市萬年溪人行步道出現大缺口 民眾憂不小心可能跌落 16:552024/01/16 生活 巴黎奧運》柔道場館接待經理因故未出現 教練無緣進入場館考察 07:212024/01/18 體育 日媒：日澳設想周邊出現突發事態 探討加強兩軍合作 21:542024/01/15 國際 韓國瑜若當立法院長 他喊：「Taiwan National Day」不會再出現 16:242024/01/17 政治 大陸最大清潔能源運輸船首航歐洲 7600車位加速汽車出海 11:302024/01/17 兩岸 施明德肝癌復發辭世 肝基會提醒：40歲以上每年做檢查 09:442024/01/16 健康 桃園推「年節特色禮包」 600元年貨下殺299元20日線上開賣 16:512024/01/17 寶島 沒選F-35戰機 它買70批次F-16卻曝一罩門 12:482024/01/16 軍事 大者恆大！產業出現兩極化 出口前50大廠商過半 17:172024/01/18 財經 蘋果官方旗艦店參加天貓年貨節 iPhone15全系列直降1千元 00:082024/01/18 財經 《生醫股》健喬今年營收可望雙位數成長 挑戰逾60億元 15:482024/01/17 財經 婚宴進行到一半「地板突崩裂」 新人賓客直墜1樓釀35傷 00:052024/01/17 國際 孫越38年前闖Gay Bar超夯 《孽子》開禁忌大門修復一刀未剪版 17:442024/01/17 娛樂 搶救心梗46分鐘打通血管 急診醫：簡直教科書等級 15:462024/01/18 健康 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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