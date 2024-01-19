大陸抖音神曲〈科三〉一路紅到台灣，洗腦曲風搭配魔性舞蹈，在網上掀起翻跳熱潮。寧夏夜市日前宣布舉辦「科目三舞蹈競賽」，消息曝光後引爆網友罵聲。而大陸多地春晚彩排近日也傳出現〈科目三〉，讓大陸網友罵聲連連。媒體人謝寒冰笑說，寧夏夜市跳科目三被罵爆、春晚出現科目三也被譙翻，兩岸果然一家親。

寧夏夜市日前宣布將舉辦「科目三舞蹈競賽」，引發多數民眾反彈聲浪，留言砲轟：「好差勁的活動！」、「完蛋沒救了」，還有網友諷刺根本「『舞』統台灣」。寧夏夜市觀光協會也為此道歉，但「科目三舞蹈比賽」仍會舉辦，本意是希望透過音樂、舞蹈、美食、健康等有趣方式，吸引年輕人目光，藉此拉近和年輕人距離，目前也正積極籌劃以王彩樺歌曲「保庇舞」活動，宣傳台灣在地廟口文化。

而近日大陸多地春晚的彩排花絮在陸網流傳，其中喜劇名家趙本山的弟子宋曉峰也在台上跳起〈科目三〉，讓大批網友們傻眼，「真的很土」、「有種在五星級飯店吃鹹菜饅頭的感覺」、「只要敢跳，我立刻棄看龍年春晚，會不遺餘力的在網路上謾罵」。

大陸媒體《極目新聞》也社群媒體「微博」發起網路調查「你希望春晚出現科目三嗎？」目前已有5.9萬人投票，並有超過4.9萬人表態「不希望」，僅約4千人希望看到〈科目三〉，其餘人數則都投給「無所謂」。

陸媒《極目新聞》針對「你希望春晚出現科目三嗎？」進行網路調查，超4.9萬名網友投下「不希望」。(翻攝自極目新聞微博)

對此，媒體人謝寒冰今(19日)也在臉書笑說，「寧夏夜市跳科目三被罵爆，春晚出現科目三橋段也被譙翻⋯⋯兩岸果然一家親，大家都是同路人⋯⋯」。