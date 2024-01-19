女星元元（吳婕安）甜美可人、身材火辣，在社群網站上累積大批粉絲支持，常受邀作客各大熱門綜藝節目，傻大姐性格被粉絲封為「呆萌女神」。近日她公開曬出一套甜美穿搭暗藏小心機，「E級核彈」若隱若現。

元元天使臉孔，卻擁有E級魔鬼身材，日前透過IG一連更新兩篇貼文，曝光火辣穿搭照，畫面中可見她將一頭長髮紮成俐落馬尾，戴上鴨舌帽，身穿灰色短版上衣，看似休閒甜美，上衣設計卻暗藏心機。

中間懸空蝴蝶結剪裁，渾圓飽滿胸型引人遐想，元元幽默表示：「這件衣服穿出門才發現，好涼…（笑）」，美照大方放送好身材，引發許多粉絲留言：「太辣了！！但是好好看」、「太扯了啦」、「這件太有心機了啦」、「辣到我也幫妳害羞了」、「這件真的好好看，喜歡」、「逼逼太辣」。

日前元元作客節目《女人我最大》分享尾牙時的戰袍，一襲黑色包臀洋裝，上半身微開深V的剪裁小露性感，下半身開岔露出逆天美腿，「上下齊開」的剪裁設計低調卻又藏著滿滿細節：「我就覺得這一套是老闆會喜歡的…很簡單又不會覺得很有距離感」，穿搭風格吸引許多網友關注。