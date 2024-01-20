李千娜親手繪製「底迪龍」作為送給兒子的新年禮物。（陳俊吉攝）

李千娜親手繪製「底迪龍」作為送給兒子的新年禮物。（陳俊吉攝）

李千娜在嬰兒手套上，寫下兩個「喜」字。（陳俊吉攝）

李千娜小臉依舊，被身旁親友誇為最美孕婦。（陳俊吉攝）

李千娜去年與黃尚禾登記結婚、宣布懷孕喜訊，並在年底推出了暌違5年的新專輯《關・與妳》，愛情與事業都大豐收。她日前挺6月孕肚受訪分享幸福喜悅，更親手繪製「底迪龍」作為愛的禮物，送給即將到來的龍寶寶「Yellow」。

李千娜即將在預產期3月底、4月初迎來兒子「Yellow」誕生，日前特別在口水巾上作畫，她先手繪可愛的「底迪龍」，再寫下「平安」二字，表達對兒子滿滿的祝福，接著在他身上畫了3個紅色錢幣，象徵「希望他可以帶財，畢竟我專輯花太多錢了。」她說完馬上大笑：「他一定在想（專輯花錢）關他什麼事！」

她對於自己的畫作十分滿意，「畫畫一直是我的罩門，我第一次畫的這麼好，我覺得很驕傲！」她還在嬰兒手套寫下雙「喜」，她開心表示已有很多代言廠商上門談合作，親朋好友也祝賀不斷，「姊姊已經有送一個玉珮，我還問她怎麼那麼老派」。

農曆新年將至，被問到今年多了人妻、人母身份，是個非常不一樣的年，有何計劃？李千娜說，她每年除夕都回台中跟家人吃團員飯，今年則打算趕場，「今年會先陪夫家人吃飯，再回台中。很謝謝夫家他們滿開放的、也讓我回去陪家人，隔天老公再來找我。」

她回憶起有一次過年接了工作，姊姊竟氣哭還斥責她：「陪阿嬤的時間已經很少了，妳為什麼還要接工作？」她從此不敢在過年安排工作，除夕一定回家吃飯，她說，「現在阿嬤不在了很懷念她，也體會到過年最重要就是家人團聚在一起的感覺」。

此外她也升格當老闆，斥資逾500萬元製作專輯《關・與妳》，不僅曲風多樣化，唱功方面也大躍進，她說：「我有親自參與10幾個群組，才發現當老闆沒有那麼容易，加上孕期身體不舒服，要做專輯、要錄音，真的覺得撐過成就感好大喔。」

她笑說，統籌專輯的過程媲美懷孕生產，是她的心血結晶，所以她打算挺肚宣傳到3月，談到新年展望，她直呼對今年抱持更大的期待，「我要好好宣傳專輯，宣傳期到3月告一段落就去生小孩，等我坐完月子要復出的時候，希望可以辦演唱會。」

李千娜懷孕後小臉依舊，只有胖肚子，可說是最美孕婦，全歸功於老公黃尚禾每天幫她準備三餐，她說，「我吃的全都是老公準備好，雞湯、水果、營養品一堆」，以前她每天做家事，現在則是老公一手包辦，「洗衣、掃地拖地、幫貓清理都是他做，我東西掉了，他也說不要撿，他幫我撿。」

她大讚老公非常暖心，看她肚子大到彎腰彎不下去，老公主動幫她穿襪子、鞋子，每天都會接送她上通告，也要求生產當天要陪她進產房，幫她剪臍帶，也已經找好攝影師了。