韓國男星池建宇出道至今在許多經典韓劇中扮演配角，許多觀眾都對他不陌生，怎料日前在新電影《外星+人》系列續集於韓國上映時，雖片中未見池建宇身影，但片尾卻出現字幕為他哀悼，讓不少影迷震驚；據悉，池建宇其實早在半年前就因車禍離世，死訊壓了近半年才曝光。

根據韓國媒體《HERALD POP》報導，池建宇其實早在去年8月就已經因車禍過世；而他生前曾在電影《外星+人1》中飾演穿著西裝的恐怖殺人魔，雖他未參與續集演出，但劇組仍將他的名字放在片尾哀弔他，希望他可以一路好走，而當時看見的影迷也相當驚訝「我電影看到最後才知道池建宇的死訊…希望他能在另一個世界平安」。

事實上，池建宇出道多年，在各戲劇作品中都是演出配角，過去曾參與全智賢、金秀賢主演的《神偷大劫案》、鄭雨盛、黃晸玟《阿修羅：正邪頑殺》、宋康昊《正義辯護人》等經典作品演出，而先前他在《外星+人1》的亮眼表現，才讓他受到韓國觀眾的關注，外界更十分看好他未來的發展，怎料，他卻突然傳出死訊，讓眾人感到難過與不捨。