After practicing with the Brooklyn Nets’ G League team this weekend, there’s optimism that Ben Simmons could return as soon as Monday vs. the Utah Jazz, sources tell ESPN. Simmons has been out with a lower back nerve impingement since November 6. pic.twitter.com/QRh7h3HcO0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2024

自從去年11月7日就因腰部神經問題宣告缺席，至今已經兩個多月沒有上場比賽的籃網後衛班西蒙斯，26日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，他在這個周末將跟籃網發展聯盟球隊長灣籃網隊一起訓練，除非傷勢出現反覆，否則他將於30日宣告傷癒復出遭遇爵士。

儘管年僅27歲，班西蒙斯近年卻飽受身體與心理上問題困擾，2022年2月總算離開自稱被排擠的七六人跳槽籃網，2021-22年剩餘賽季卻都沒上場，上季好不容易傷癒復出，卻只打了42場例行賽，留下場均6.9分、6.3籃板及6.1助攻的詭異數據。

班西蒙斯本季只幫籃網打了6場，平均可拿6.5分、10.8籃板及6.7助攻，儘管投籃命中率高達5成28，卻沒任何三分出手紀錄，也僅4罰中1，表現完全不像曾拿年度最佳新秀，以及3度獲選全明星球員模樣，或許比起身體健康問題，他的心理問題更加無解。

不過籃網目前很需要班西蒙斯回歸，籃網本季只拿17勝26敗，排名掉到東區第11，最近20場比賽更只贏下4場，只能期望班西蒙斯這次好不容易傷癒復出，不僅可以「撐」久一點，也能幫助籃網有所振作。