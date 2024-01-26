周五香港恆生綜合指數早盤跌56點或0.35%，為16155點。國企股(H股)跌0.8%。科技指數跌1.8%，跌幅高於大盤。
主要科技股跌勢明顯，普遍開低走低，美團、阿里巴巴、商湯、快手跌逾2%，百度、騰訊、小米跌逾1%，京東跌近1%。
內房股漲跌不一，龍光集團漲1.6%。
在特斯拉股價隔夜大跌之後，汽車股持續低迷，比亞迪跌3.0%，理想下挫2.3%，小鵬跌2.2%，吉利也跌0.8%。
美股周四表現亮眼，然而金龍中國指數疲弱，下跌0.13%。恆指3天累計漲逾千點後，漲勢暫歇，周五低開56點。
周五香港恆生綜合指數早盤跌56點或0.35%，為16155點。國企股(H股)跌0.8%。科技指數跌1.8%，跌幅高於大盤。
主要科技股跌勢明顯，普遍開低走低，美團、阿里巴巴、商湯、快手跌逾2%，百度、騰訊、小米跌逾1%，京東跌近1%。
內房股漲跌不一，龍光集團漲1.6%。
在特斯拉股價隔夜大跌之後，汽車股持續低迷，比亞迪跌3.0%，理想下挫2.3%，小鵬跌2.2%，吉利也跌0.8%。
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