南投縣一名43歲黃姓男子疑似投資失利，今（26）日持開山刀前往鹿谷清水郵局縱火搶劫，見罪行未遂，隨即坐上賓士火速逃逸。目擊民眾拍下黃嫌身影、座車及逃逸方向，警方再輔以監視系統，迅速掌握黃嫌逃逸方向，最後於日月潭九龍口將其逮捕歸案。而當時黃嫌縱火畫面監視器也隨之曝光。

警方指出，涉案黃姓男子日前疑似投資失利，由於他認為清水郵局位置偏遠，另考量平時僅有1名劉姓經理、1名臨時雇員，於是今天上午趁著經理理貨之際，持開山刀行搶。期間，黃男擔心因此被通緝逮捕，竟點燃汽油彈，企圖燒毀郵局監視器系統，未料短短2小時內旋即落網。

南投縣鹿谷鄉偏遠的清水郵局26日遭持刀搶劫，歹徒縱火逃逸，郵局1名經理遭砍傷送醫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

郵局一旁為老人活動中心，案發時，有老人出來查探火勢。目睹事件經過的這名老人，隨即掏出手機全程錄影，成功捕獲犯嫌黃男的身影、座車及逃逸方向，並成為警方破案的關鍵因素。

黃姓男子持開山刀搶郵局在日月潭九龍口遭警察團團包圍，他將雙手伸出窗外狼狽落網。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

對此，警方再輔以監視系統，迅速掌握黃嫌逃逸方向，最後於日月潭九龍口將其逮捕歸案，至於其詳細動機，仍待進一步調查釐清。