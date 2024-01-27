台北市警局大同分局建成派出所員警，日前接獲男女吵架糾紛案件，警方到場時，眼尖發現地面有掉落2包大麻，立即請2人配合調查，警方查出，他們都有攜帶毒品及吸食器，警詢後，均以持有、施用毒品罪嫌移送偵辦。
據了解，警方上周六（20日）接獲民眾報案，指稱大同區鄭州路上，有一對男女在吵架，警方獲報到場時，赫然發現地上有2包大麻，立即將2人帶回派出所偵辦，經以大麻檢測試劑檢測呈陽性反應，後續又在女子包包內，查獲安非他命吸食器。
另外，也從男子身上起出海洛因、海洛因香菸、大麻、安非他命及安非他命吸食器等違禁物品，全案於警方偵詢後，將2人依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。
大同分局呼籲，毒品嚴重危害身心健康且極度容易成癮，切勿輕易嘗試，以免踏上吸毒不歸路，查緝毒品是警方重點工作，年節將至，為加強維護節前社區治安，大同分局將持續針對毒品嚴加查緝，民眾如有發現不法情事，請即撥打110報案專線，警民一同維護淨化治安。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
★《中時新聞網》：吸菸有礙健康！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。