台北市警局大同分局建成派出所員警，日前接獲男女吵架糾紛案件，警方到場時，眼尖發現地面有掉落2包大麻，立即請2人配合調查，警方查出，他們都有攜帶毒品及吸食器，警詢後，均以持有、施用毒品罪嫌移送偵辦。

據了解，警方上周六（20日）接獲民眾報案，指稱大同區鄭州路上，有一對男女在吵架，警方獲報到場時，赫然發現地上有2包大麻，立即將2人帶回派出所偵辦，經以大麻檢測試劑檢測呈陽性反應，後續又在女子包包內，查獲安非他命吸食器。

另外，也從男子身上起出海洛因、海洛因香菸、大麻、安非他命及安非他命吸食器等違禁物品，全案於警方偵詢後，將2人依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

大同分局呼籲，毒品嚴重危害身心健康且極度容易成癮，切勿輕易嘗試，以免踏上吸毒不歸路，查緝毒品是警方重點工作，年節將至，為加強維護節前社區治安，大同分局將持續針對毒品嚴加查緝，民眾如有發現不法情事，請即撥打110報案專線，警民一同維護淨化治安。

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