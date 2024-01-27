今27日下午15時許，台北市北投區中和街493巷3弄發生一起火警，現場火舌濃煙竄出，消防人員獲報到場，緊急將火撲滅，所幸未釀成人員傷亡，燒損電器及傢俱，面積5平方公尺，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

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