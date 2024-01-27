北投公寓火舌濃煙竄出 燒損電器及傢俱幸無人傷 17:152024/01/27 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今27日下午15時許，台北市北投區中和街493巷3弄發生一起火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今27日下午15時許，台北市北投區中和街493巷3弄發生一起火警，現場火舌濃煙竄出，消防人員獲報到場，緊急將火撲滅，所幸未釀成人員傷亡，燒損電器及傢俱，面積5平方公尺，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。 高雄三民區電動車工廠大火 延燒鄰近6廠房無人傷 台東女欲尋短放火燒客廳 認罪協商判緩刑、自費精神治療 楠梓路面驚現1公尺寬天坑釀8車損 高雄工務局急修補 #濃煙 #竄出 #燒損 #電器 #傢俱 也許您會感興趣 推薦閱讀 新營透天厝竄火舌濃煙蔓延 1大2小無意識緊急送醫 15:312024/01/25 社會 金門小吃店瓦斯管破「火燒灶腳」 竄大量濃煙嚇壞用餐民眾 11:342024/01/25 社會 花蓮民宅大火2童被濃煙嗆死 徐榛蔚今探視家屬發慰問金 15:232024/01/25 社會 高雄家庭悲劇！上午自撞火燒車「返家未出門」 隔日五口陳屍屋內 07:542024/01/23 社會 挖破管件數未降 議員質疑中市府未善用3D圖資系統 19:332024/01/21 政治 五楊高架轎車遭惡火吞噬 駕駛急停路肩下車逃過一劫 20:592024/01/23 社會 花蓮民宅惡火救出爺孫4人 2名幼童送醫後不治 18:502024/01/24 社會 寒流來卻燒不停 澎湖紅羅垃圾場再冒火 03:022024/01/25 社會 影》日新幹線3段全天停駛！爆巨響冒濃煙釀2傷 車窗裂成蜘蛛網 17:212024/01/23 國際 好市多1家電破盤價 會員搶搬貨！網喊：後悔太晚買 08:272024/01/26 生活 中和公寓竄火冒濃煙 8旬翁倒臥房內成焦屍 12:042024/01/23 社會 吃霸王餐賭店家不敢報警 男子喝得醉茫茫讓人傻眼 18:162024/01/23 社會 閃機車不慎自撞分隔島 轎車起火遭吞噬 19:062024/01/26 社會 家人分住3醫院 女蠟燭三頭燒 暖心護理師伸援手 11:462024/01/26 生活 電價漲定了？台電虧損近4000億 網驚：我這錢要縮水多少 21:232024/01/22 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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