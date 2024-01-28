寄人籬下還檢討別人？有男子因和女友同居，且住在女友家，某日下午他睡在女友房間上舖時，睡到一半突然聽見女友在下舖偷偷「DIY」，他氣得逼問女友妹妹是不是偷偷在「DIY」，但對方死不承認，讓他覺得這樣的動作很不禮貌，還表示自己是女友妹妹的未來姐夫，怎麼可以在他睡覺時做這種事。

一名男子在「Dcrad」發文，他提到因為住在女友家，和女友同居，然而，女友家的床是分上下舖，日前下午他在上舖睡覺時，突然聽到女友妹妹在偷偷「DIY」，他被吵醒來逼問女友妹妹，對方卻死不承認，讓他覺得「很沒禮貌」，竟然趁他在睡覺時偷偷做這件事情，還說「我以後是她的姐夫欸，她(女友妹妹)在想什麼」，也PO網求問網友「大家可以接受嗎？還是這樣是正常的？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「是你入侵人家的私人空間，還想檢討人家」、「人家自慰不代表想著你自慰好嗎？是你很不尊重吧！未來姐夫」、「她應該覺得你很噁爛」、「那是她家，她想怎樣是她自由」、「不想聽到，就不要寄人籬下」。

另外還有網友質疑原PO心態表示，「所以你是直接問對方說，妳是在自衛嗎？」、「基本上會把這種事在這告訴大家的也不是什麼正常人」、「大概想要大家鼓吹他吃女友妹妹，結果被一面譴責」、「知道女友跟妹妹睡一間你還一起睡，真的母湯」、「講得好像有人想著你還自慰的下去一樣，哪來的自信」。