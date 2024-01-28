高雄市立岡山醫院、高雄秀傳紀念醫院籌備處及台南市立醫院為鼓勵民眾走出戶外，投入健康生活，28日於湖內區舉辦社區健走活動，約有1500位民眾參與，沿著風光明媚的二行溪堤防，探索生活周邊的大自然，感受大地的溫柔，共同享受健康、快樂的運動時光。

秀傳醫療體系南區總院長暨台南市立醫院院長蔡良敏表示，這次健走活動在於推動親子互動、倡導戶外運動，強調了生活中運動的重要性，透過這次活動，希望民眾體會運動可以改善生理和心理健康，走出戶外動一動，累積健康財富，而高雄秀傳紀念醫院將成為大家健康之路上的強大後盾。

活動有不少家庭攜手同行，沿著二行溪堤岸欣賞自然風光，感受戶外運動的身心療癒。高雄市立岡山醫院院長趙昭欽表示，很開心透過這次活動與社區有更緊密的連結，也預告高雄秀傳紀念醫院即將於今年9月與大家見面，秀傳醫療體系期許為社區居民提供更優質的醫療服務，共同打造一個健康、幸福的社區。

健走活動由湖內區葉厝甲清水寺代天府出發，沿中正路而行至二行溪堤岸，全程約6公里，全程參與後還有熱騰騰的麵食以及完賽禮，更安排豐富的摸彩品，與民眾共度一個愉悅的周末早晨。