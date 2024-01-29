高人氣百萬YouTuber團體「這群人TGOP」2011年起在網路上發布創意短片，憑藉個搞笑風格走紅，經營十多年，前陣子宣布頻道將在今年停止更新，讓許多粉絲感到不捨；近日團體的製作人「石頭」透露停更原因，主要是公司營運出問題，認了和錢有關。

石頭日前在YouTube頻道「製作人們」中談到團體「這群人TGOP」的經營問題，不繼續做的原因是個人、群體都累了、厭煩了，公司營運出了狀況，大家討論解決方案和下一步，展榮身為團長丟了幾個方案，有改走藝人或出專輯，但感覺像把錢丟到水裡，而且短影音又興起，對於前景很陌生：「要衝不敢衝」。

（來源／影片取自 製作人們 YouTube，如遭刪除請見諒。）

展榮在會議中表示：「我是有想過要休息一下」，尼克也附和想休息，之後可能會做一季的概念，聊到公司狀況，石頭坦承問題核心：「一定是和錢有關」，2020年前的YouTube收入都可以維持公司開銷，但2021年就要靠業配，2022年反而是要靠接案維持公司，2023年整個市場的流量都在掉，對他們來說影響很大。

對於粉絲擔心會不會解散，成員董仔強調「這群人沒有解散」，對於團體後路，展榮透過粉絲專頁回應：「但停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表『這群人』這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給我們一些時間，讓我們得以用不同方式回到大家面前，繼續延續『這群人』的精神，回饋能量『散播歡樂，散播愛』。」