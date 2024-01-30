一名女網友分享，最近Line上出現很多恐怖貼圖，前陣子朋友傳給她一個血腥的貼圖，打開對話框就跳出七孔流血的慘白的人臉，佔據整個手機螢幕，且畫面還不斷抖動，讓她嚇到尖叫，也很不解這樣的貼圖為何能通過審核，不少人看了照片都嚇歪，好奇通過貼圖審核的標準是啥，這也太可怕了。

一名女網友近日在Dcard上分享，最近Line上多了很多恐怖貼圖，圖案不是有點血腥，像是眼鼻口流血的人臉，要不就是「鬼氣森森」的驚悚貼圖，讓許多人看了頭皮發麻，且有些恐怖貼圖還有特效，發送以後，收件者一開就會瞬間變成全螢幕播放，伴隨著螢幕抖動，恐怖指數直線上升。

女網友表示，某天收到一位朋友的惡作劇，對方買了恐怖貼圖傳給她，點開對話框，直接跳出一張全螢幕的血腥人臉，讓她在路邊直接尖叫，超級尷尬，也忍不住生氣。後來她嘗試要檢舉這樣的恐怖貼圖，但都失敗了，同時也很好奇，為何這樣的貼圖能被官方審核通過？

貼文引起網友討論，「這怎麼會過審，很多人只要文字打到相關字眼就不能過了，這個都是血腥圖片竟然可以過？」、「如果有人傳這個給我，我會把他封鎖」、「審核的標準真是奇怪，之前看其他人製作的可愛貼圖，沒過審，這個卻可以」。