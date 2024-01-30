本土新冠肺炎疫情持續升溫，上周新增546例中重症、死亡增64例，較前一周暴增45.4%，創5個月以來新高，其中最年輕死亡個案為30多歲男行，未接種XBB疫苗。變異株部分，本土JN.1佔比升至52％，正式超過EG.5，JN.1成為國內新冠主流病毒株，疾管署發言人羅一鈞評估，除了本周新冠將攀上最高峰，春節後也會因變異主崛起，帶來第二波高峰。

疾管署今（30）日表示，目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高。上周新增546例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一周615例下降，併發症中65歲以上長者占79％。

另上周新增64例死亡病例，較前一週新增44例上升，死亡個案中65歲以上長者占90％；自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98％及99％。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 (52％)為多，其次為EG.5 (35％)及XBB.1.5 (7％)等；境外檢出病毒株以JN.1 (78％)為多，其次為EG.5 (13％)及BA.2.86 (7％)等。

疾管署發言人羅一鈞表示，預估本周受到上一波寒流影響，將會是類流感和新冠疫情的最高峰，流感以Ａ流感病毒為主，新冠則正式以JN.1佔了52％為主流病毒株，預估JN.1的崛起，變異株的改變，加上人潮聚集，春節人來北往，春節後預估將會再帶來第二波高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗。

另外，疾管署表示，近期全國XBB疫苗打氣持續提升，1月26日接種3.7萬人，再創2023年9月底開打以來單日新高。新冠XBB疫苗迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。

而蛋白質疫苗Novavax 16.5萬劑XBB疫苗已於1月28日抵台，如食藥署檢驗審查順利，預計下周配送至各縣市。目前XBB疫苗剩餘量：莫德納459萬劑、Novavax 15.1萬劑。

全國接種率達6.23％，65歲以上長者接種率達14.77％。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」( https：／／gov.tw／eU4 )或至各縣市官網查詢。

疾管署指出，因應國際新冠疫情升溫，今(2024)年1／3起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入(出)境旅客自由領取，並自1／17起，增加金門小三通港埠及高雄國際機場等地點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，截至1／25，旅客領取試劑總量已達58萬人次，顯示民眾接受度高。

考量COVID-19疫情持續以及小三通港埠農曆春節期間入出境旅客人數可能增加，故自2／1起，依每日航班入境時間，疾管署將於馬祖小三通港埠(北竿白沙港及南竿福澳港)入境處定點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，每人1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。