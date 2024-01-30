中市人妻怒告求償，指控老公林男2022年起與按摩師黃女有染，不但兒子到按摩店抓到兩人赤裸在床抱一起；黃還到兒子臉書公開嗆「我跟你爸爸在一起了」，「你能對我怎樣！」，並稱林還出資讓她開店。但林、黃抗辯，僅常客關係；兒作證「按摩按到床上去，會不會太誇張？」。一、二審認定逾正常男女交往分際，判賠40萬元，不得上訴。

人妻提出照片及網路留言截圖指控，夫妻在1992年間結婚，育3子女，老公自2022年2月起頻繁到按摩館找黃女按摩，她同年4月22日得知林在按摩店消費，通知大兒子帶友人衝進按摩館，抓到林、黃兩人衣衫不整、躺按摩床上、抱一起。

人妻說，此後，老公變本加厲每天跑按摩館，甚至半夜溜出去過夜，夫妻早無行房，但她在房間發現有威爾鋼壯陽藥物，老公每次出門數量就會減少。

人妻怒控黃女在2022年7月23日竟到大兒子臉書自揭姓名、店址留言叫陣：「我跟你爸爸在一起了，怎樣，你爸不愛你媽了，他愛我，還開店給我做，你能對我怎樣」，「你有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮越南妹妹」。

令人妻抓狂的是，黃女還在自己臉書發文「我最愛的男人」，不但公開林的照片宣告交往關係，還標記「覺得戀愛ing」。人妻說，她以貼文質問老公，他下跪坦承出軌及出資給黃開按摩店，每天往按摩店跑，林、黃已宛如同居般生活。

林男的兒子出庭作證，他與友人到按摩館直衝2樓房間，目睹父與黃躺按摩床上，衣衫不整抱一起，父只穿內褲、黃裸體，兩人見到他從按摩床跳起來，父還問他：「你來這裡幹嘛？」，兒子回答：「按摩案按到床上去，會不會太誇張？」。

林男與黃女抗辯，否認有染，黃網路帳號遭盜用，臉書留言並非她所留，相關證據無法證明兩人發生性關係。

法官認定，網路留言、照片及兒子證詞並非林、黃兩人發生性關係的直接證據，按摩消費確實可能須裸露部分身體，但按摩師沒必要也褪去衣物，更遑論雙方衣不蔽體擁抱；也不採信黃網路帳號遭盜用，衡情一般盜用帳號多用以詐財，盜用者無從得知被害人感情狀況，更沒必要發文說明。

一審以林、黃已逾越正常男女交往常情，違反婚姻誠實義務行為，侵害配偶身分法益，且情節重大，判兩人賠償精神撫慰金40萬元。林不服上訴，二審審酌雙方身分、資力及加害程度等，認定原審核無不合，上訴無理由，判決駁回，不得上訴。