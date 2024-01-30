近年來各大超市、賣場紛紛推出自有品牌的商品，且價格通常比市面上的品牌更加優惠。一位網友表示，本來他都習慣購買市售品牌，後來屈於超優惠價格開始購買賣場自有品牌，因此好奇發問，「會買超市自有品牌的人多嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友坦言，其實很多賣場的自有品牌商品都是委託知名品牌代工廠製成，因此品質、價格都相當讓人滿意。

原PO在PTT發文指出，全聯、家樂福、大潤發等各大賣場紛紛推出自有品牌，雖然通常價格較優惠、台灣製作，但外觀、質感似乎就是輸正版的進口品牌一截，因此原本他消費時都會選擇自己信賴的大牌。

不過原PO坦言，自從到國外生活後，他發現許多賣場自有品牌的價格都相當優惠，像是薯片、玉米片等商品，所以他逐漸改變消費習慣，開始購買賣場自有品牌的同款商品，「味道也不差份量卻更多更便宜」，讓原PO忍不住好奇發問，「所以現在買超市自有品牌的人多嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「看品項，有的能打有的不能打，其實很多都是委託知名品牌的工廠代工」、「家樂福衛生紙找金百利（舒潔）代工欸」、「家樂福紅茶還不錯，東爵代工的」、「全聯的有自己的糕餅生產工廠，還挺有規模的，全聯在這方面投入蠻多的～」。