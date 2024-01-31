職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、樂天桃猿女孩前經紀人陳元凱涉嫌找樂天女孩私接商業活動，致樂天桃猿至少上百萬元損失，桃園地檢署30日指揮廉政署北部地區調查組兵分12路搜索，並約談浦韋青、陳元凱及樂天女孩「樂天IU」林孟潔、「回眸女神」林恩菲、「虎牙女神」陳依、人氣成員林穎樂4人共9名嫌疑人到案，廉政署偵詢後已將4名樂天女孩請回，31日上午另依背信、違反稅捐稽徵法等罪嫌將浦韋青、陳元凱等人移送桃檢複訊。

桃猿隊發現，桃猿前領隊浦韋青、樂天桃猿女孩前經紀人陳元凱瞞著公司，勾結冠誠公司、昱巧實業社及安東尼公司，對外接洽商業或是公部門活動，收入直接放入口袋，球團毫不知情，涉嫌私接活動、不實契約背信案，向桃園地檢署提告。

由於承辦檢察官塗又臻是桃園地檢署駐廉政署檢察官，因此將案件發交廉政署北調組偵辦，檢廉30日共搜索浦韋青、陳元凱住家、辦公處所，冠誠、昱巧、安東尼等公司實際負責人黃泓霖、張于庭、林金東住家及公司共12處，約談浦韋青、陳元凱、黃泓霖、張于庭、林金東及4樂天女孩共9名嫌疑人，另傳喚證人6人，檢廉共詢問15人。

4名被約談的樂天女孩均是人氣成員，檢廉懷疑4人知情，因此暫列嫌疑人身分詢問，4人分別是人氣成員「樂天IU」孟潔（林孟潔）、「回眸女神」林恩菲(李庭瑀)、「虎牙女神」陳依(陳奕如)、人氣成員林穎樂(林俞廷)。據指出，4名樂天女孩供稱對於浦韋清等人私接活動並不知情，活動都是聽從經紀人指示接案，廉政署詢後將4人請回。

棒球圈人士說，樂天女孩有分樂天公司經紀約和個人經紀約，若以樂天女孩名義出席活動，皆須和樂天公司接洽，行情則視出席女孩名氣，通常在10多萬到數十萬不等。據悉，浦韋青、陳元凱涉嫌對外接洽活動，但未向公司報告，收入則是放入個人口袋。因浦韋青是領隊，廠商根本不知道與浦韋青私接邀約。女孩因也是聽從浦、經紀人指示，也不清楚自己出席活動時，公司不知情。浦、陳具體有多少次私接，暗槓公司多少錢，檢廉還在釐清中。