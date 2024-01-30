雲林縣北港鎮武德宮財神廟在財神爺指示下，每年農曆春節前都會捐贈白米給弱勢家庭，至今已逾1甲子，30日武德宮捐贈7000公斤白米，另有善心人士捐150公斤，統一由北港鎮公所協助發放給200餘戶低收入戶，每戶20公斤，其餘提供給鎮內6處長青食堂，讓弱勢者與長者在年節前感受暖暖的愛心。

武德宮總幹事陳再良表示，武德宮舊址位於北港鎮中山路，60餘年前武財公慈悲為懷，指示每年農曆春節前夕，要發起冬令救濟白米送弱勢過好年活動，後遷廟至華勝路現址，香火日盛，這份愛心也持續不間斷，至今已60多年，未來廟方仍會持續送愛，讓更多弱勢家庭受惠。

陳再良說，武德宮去年有逾700萬參訪人次，成為北港朝天宮媽祖廟以外另一處熱門景點，除保佑信眾平安發財，也積極從事公益活動，除捐贈白米，也與華山基金會、雲林縣復健青年協進會合作，11年來送出逾10萬個愛心便當；每年中元普度後，會將上千萬元普度品捐給全台社福與慈善團體。

北港鎮長蕭美文提到，近年來國際上因疫情、戰爭影響，造成全球性通貨膨脹，國內物價也頻頻上漲，一般民眾普遍覺得很有苦感，弱勢民眾的生活更是辛苦，感謝武德宮與善心人士每年愛心不間斷捐白米，今年共有278戶低收入戶受惠，每戶可領取20公斤白米1包。

受惠民眾指出，這幾年萬物齊漲，但收入並沒有相對增加，大家只能減少開銷，目前外食漲價情況最明顯，因此都盡量在家自己煮食，白米是不可缺少的主食，最為實用，20公斤白米可讓1家4口吃到農曆過年後，對家計不無小補，感謝武德宮年年送愛。