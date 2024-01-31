中華職棒樂天桃猿隊球團告發前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱，涉嫌安排旗下啦啦隊「樂天女孩」私接活動，包含4名團員「孟潔」林孟潔、「陳伊」陳奕如、「李恩菲」李庭瑀、「林穎樂」林俞廷，依涉嫌背信遭廉政署約談。怎料，另一名「樂天女孩」筠熹卻倒霉掃到颱風尾，慘遭廠商取消工作。

筠熹在thread發文，說自己是遵守規定走的市井小民，被迫丟掉工作，她發文無奈表示「可以了解事情全貌再取消我工作嗎，個資給了、時間留了，一句話說公司有疑慮，我可以理解，但你們要知道，你們對的是我個人，而不是以樂天女孩名義接的工作，拜託請好好了解一下，我的時間應該也是時間吧。」

筠熹工作臨時被取消。(圖／yuhi_0927 thread)

貼文一出，粉絲紛紛安慰「辛苦你了！加油！」、「幫西瓜哭」、「你從九妹拍片爭執開始到現在都很不順耶」、「年前先去大廟拜拜安光明燈，年後再去拜拜」、「你缺少一個強硬的後台，至少經紀人要硬點，不然這種事會一而再的出現，加油」、「沒事你可以找偉晉喝一杯」、「無妄之災...」、「熹瓜加油，也希望廠商了解事情真相，不要隨便起舞」、「強烈建議妳今年一定要安太歲」。

據悉，去年10月底，樂天桃猿球團向檢廉告發，指控前領隊浦韋青和啦啦隊前經紀人陳元凱假借公司名號，安排樂天女孩私下接活動，清查後發現，有數十場活動疑似有問題，或是有些活動是樂天女孩有出席，但在球團卻沒有資料，調查後，發現是遭浦韋青、陳元凱私吞。