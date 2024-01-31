看準3C家電「即時配送」商機，今（1／31）宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，成為全台業界第一家導入即時配送服務的3C家電通路，提供上萬件商品快速到貨配送服務，消費者通過燦坤APP進入「速速GO」專頁線上下單後，可自由選擇配送目的地附近的燦坤門市，下訂後3小時內送達。
燦坤「速速GO」的推出補足了原先單一門市導向的選物限制，讓可選購的品項與品類選擇更加豐富，涵蓋品類包括資訊週邊、數位配件、廚房電器、生活家電、健康美容3C等，依據顧客配送地址，智慧配對服務範圍內可提供接單服務的門市，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務。
自2月1日起燦坤「速速GO」試營運開跑，推出全站限時免運活動，不限單價、距離通通免運幫你送，春節期間配送也無休。
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