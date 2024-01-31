吳東亮並呼籲，若上半年新光金能增資新光人壽70億元，政府「可以緩一下嗎」。即給新光金時間找出更佳的解決方案，他強調股東、新經營團隊「絕對不敢跟政府作對」，只是希望對股東負責，這幾年都不可能發出股利，非不得已，金控現增是最後的選項。

在金管會確認台新金未違反金金分離原則後，吳東亮首度直面媒體以大股東身分暢談新光金問題，他強調新經營團隊都是一時之選，去年新光金現增新壽15億元，加上新壽發次順位公司債130億元，10月已讓RBC站上200％，但11月受市場影響又降至200％以下，證明透過不斷單次增資並無法解決根本壓力，吳東亮亦力挺新壽提出動用死利差互抵特別準備金，轉列淨值下特別盈餘公積，他直言有三家壽險動用過，坦言「新壽現在已在加護病房，難道要等到太平間才用特效藥嗎？」。

吳東亮強調新光金一定會對子公司現增，但金控如何籌錢應有彈性，過去新光金歷經幾次增資，一直用低於票面募資幾百億元注資新壽，但並沒有解決問題，且股東可能先賣股票，再用9折價參加現增，股價越增資越低，回不到票面，且關鍵是後續2026年必須接軌ICS，新壽接軌前RBC要達到200％以上，距離接軌僅剩兩年，新光金資金缺口很大，絕非增資70億元可解決。

吳東亮多次強調，並非不贊成增資，但經營事業最大的責任，是要賺錢發股息給股東，股價才會上來，況且目前新光金股價還在票面以下，不應向股東伸手要錢。他主張，新光金團隊相當努力，雖然死利差互抵被否決，董事長魏寶生也提過人壽財務再保機制，同樣也被拒絕，目前已積極尋求顧問公司協助，若這幾條路都不行，現金增資才是最後解決之道。

他表示，過去新光金多次增資，經營沒有改善，更大問題是2025年RBC若達不到200％，新光恐有倒閉危機；但事實上新壽並沒那麼慘，就資產面來看，若死利差互抵可被允許，其實新壽是「坐在金礦上」，甚至RBC可名列前茅。

吳東亮說，明年底新壽RBC一定要達標，雖然今天增資、明天就會達標，然而關鍵是後面有無辦法維持在200％以上，目前大家把問題看得太簡化，新光金董事會很負責任，希望找到更好方法達到延續效果，增資70億元可能達不到效果，正在請外部顧問找出更好的解決方案。

他呼籲，新光金問題「冰凍三尺非一日之寒」，但目前經營團隊很用力在做，希望50萬股東可給予支持，也希望政府支持，希望改變新光金往上走的努力可以達成，而這也是在幫助政府解決問題。