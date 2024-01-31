谷歌母公司Alphabet與微軟上季營收、獲利雖然表現亮眼，但谷歌廣告收入不如市場預期，而微軟開發AI的業務成本過高，都引發投資人疑慮，嚴重打壓大型股與晶片股，拖累以科技股為主的那斯達克指數周三（31日）早盤重摔逾200點。

截至台北時間31日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲16.72點（或0.04%），暫報38484.03點；那斯達克指數下跌206.42點（或1.33%），暫報15303.48點；標普500指數下跌35.33點（或0.72%），暫報4889.64點；費城半導體指數下跌69.15點（或1.60%），暫報4250.84點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果跌1.46%，谷歌母公司Alphabet暴跌6.04%，微軟跌1.30%，亞馬遜跌1.29%，臉書母公司Meta跌1.61%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌1.94%，超微跌幅近4%，台積電ADR跌1.72%，聯電ADR小跌0.70%。

除了科技股財報之外，投資人還在關注美國聯準會（Fed）的利率決策。Fed將於台灣時間周四（2/1）凌晨3點公布最新利率決策。