雲林縣府每年10月重頭戲「國際偶戲節」，文化部砍除2024年全數補助費，縣府與文化部連日來隔空交火，雲林縣長張麗善今（2日）強調，她不是對抗中央，也不是期望重新審查，她是為老藝師發聲，雲林縣的布袋戲是台灣文化瑰寶，即使沒有文化部補助，縣府一樣照原規模辦理，「雲林人是有骨氣的」。

雲林縣國際偶戲節近7年來獲文化部補助額度依序為250萬元（2023年）、350萬元、400萬元、400萬元、400萬元、450萬元、550萬元。2024年補助款為0元。

布袋戲藝文扎根計畫的文化部補助款近7年依序為450萬元（2023年）、580萬元、620萬元、620萬元、620萬元、600萬元、500萬元。2024年刪減為350萬元。

縣長張麗善表示，她發出不平之鳴是代表布袋戲老藝師們發聲，希望得到中央的關愛，不是反抗、也不是批判，她尊重所有評審委員的意見，

張麗善說，地方地方重視傳統文化自然也希望中央能夠重視，給地方更大助力，文化傳承並非一蹴可幾，培養有潛力的布袋戲學子要花很多心力，這幾年布袋戲藝師在縣府肯定與鼓勵下，願意繼續進入校園推廣。

張麗善表示，布袋戲曾獲全國民眾票選為最具代表台灣意象，大家都不希望成為文化殺手，即使文化部今年完全不補助，雲林縣府仍會持續辦理，文化是深耕的工作不能斷炊，今年的規模不會因此變小。

她表示，全台目前只有雲林縣辦理布袋戲傳習跟及比賽，雲林縣保存布袋戲文化精髓，而藝師越來越凋零，黃俊雄大師身體微恙，黃文擇、黃文耀、鍾任壁等大師都已辭世了，布袋戲真的很複雜，要創造一個「八音才子」是很困難的，所以要積極培養下一代。

張麗善強調，她沒有什麼要跟中央對抗或批判，小蝦米很難對抗大鯨魚，國家資源機器要動是抵擋不住的，「你不支持有100個理由，要支持也有100個理由」，她看的是文化部的態度，對傳統文化重不重視罷了。