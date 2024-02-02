永豐餘（1907）迎接創建第100年，今（2）日世界濕地日選在造紙事業起家厝、旗下華紙（1905）久堂廠，宣布參與高雄市野鳥學會認養計畫，贊助舊鐵橋濕地復育，成為高雄大樹舊鐵橋濕地公園的ESG合作夥伴。

永豐餘二代創辦人何壽川曾說，久堂廠在大樹一代代走下去，舊鐵橋濕地結合企業、員工及居民參與，是在地民眾引以為傲的後花園，也是社區營造實績。同時，藉由全面且深入的環境改善，吸引鳥類擇地而居，落實生態多元教育，推動水資源保育，長遠來看可促進濕地固碳量，呼應聯合國永續發展指標SDGs氣候行動與保育陸域、水域生態等多項指標。

濕地是地球的自然碳儲庫，對於減緩氣候變遷擁有無可取代的地位。高雄市野鳥學會2022年與高雄市政府水利局簽訂認養舊鐵橋濕地公園二期80公頃計畫，永豐餘允諾第一階段三年的費用贊助。

高雄市野鳥學會表示，目前濕地內植物242種、動物208種，鳥類也高達132種，包括黃鸝、魚鷹、黑翅鳶、黑面琵鷺及指標性保育鳥類水雉。未來將補強埤塘功能性，種植各式水生植物，擴大水雉繁殖與覓食棲地面積，除了提升南臺灣的水雉族群數量，也有機會營造為大麻鷺、彩鷸及雁鴨等生物庇護所，讓舊鐵橋濕地成為高雄首屈一指的生態環境場域。

永豐餘與舊鐵橋濕地，有著水脈相連的淵源。位於高屏溪河畔的舊鐵橋濕地，高達90％水源來自華紙久堂廠經二級處理後的合格放流水，流經一個個人工埤塘，成為濕地的生命泉源，孕育豐富生態。

此外，2009年八八風災重創濕地，永豐餘第一時間調派機具投入救災，開闢臨時水道紓解水流，清理掩蓋濕地的淤泥與漂流木，以最快速度恢復濕地面貌，後續並號召久堂廠同仁肩負起巡守任務，維繫濕地環境清潔。