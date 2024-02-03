陳男坦承壓力大，才從網路上購買大量毒咖啡包自用，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（保大提供／袁庭堯高雄傳真）

農曆年即將到來，保安大隊特勤中隊雷虎警組執行線上巡邏勤務時，查獲陳姓男子車上藏有大量毒咖啡包，現場清點出226包、近千公克。陳男坦承壓力大，才從網路上購買大量毒咖啡包自用，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

保安警察大隊雷虎警組1日晚間9點多，在高雄市三民區建工路與大昌二路口發現一部自小客車車速忽快忽慢行駛，擔心危險便上前關心。員警發現，駕駛陳男精神恍惚，連車主是誰都交代不清楚，神色緊張且車內及身上散發濃濃塑膠味。

陳男自知難逃法網，直接坦承車上有毒品。員警當場用試劑檢測，陳男還特地打開手機燈光照個清楚、確認檢測結果。員警清查發現，陳男車上藏有第三級毒品卡西酮178包、毛重875.4公克，K他命25包、毛重72.2公克，以及一粒眠43顆、毛重49.4公克，合計近千公克。

陳男表示，近日生活壓力大導致體重增加，才會誤信網路謠言購買毒品咖啡包及愷他命藉此紓解壓力，毒品是剛買欲自己吸食用，警方訊後全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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