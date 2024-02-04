台中市第三分局勤工派出所，昨（3日）深夜10時許驚傳裘姓所長倒臥所長備勤室，頭部中彈，緊急送醫搶救仍宣告不治。第三分局今天凌晨指出，裘所長原預計昨晚10時至今日凌晨2時參加取締酒駕勤務，出勤前領取槍彈後，被發現疑似自戕；台中檢方今早相驗完畢，開立死亡證明書認定「頭部有槍傷」、「輕生」。

勤工派出所裘姓所長60年次，中央警察大學行政警察學系第80期，曾任豐原分局翁子派出所所長、第五分局東山派出所副所長；同仁聽到噩耗相當錯愕、不捨，肯定他工作表現積極、認真，常親自帶領同仁在交通、治安上勤務。

裘所長育有2名子女，都已大學畢業，裘妻今天凌晨到派出所製作筆錄，低調不發一語。據了解，警方在所長室內苦尋無相關線索，已將裘的手機送往鑑識解密，以釐清死因。

第三警分局分局長謝有筆說明，裘所長原預計在3日晚間10時至4日凌晨2時執行區域酒駕擴大臨檢，經調閱監視器確認，裘21時48分許到槍械室領槍彈後，即遲未現身，警員查看發現他倒臥所長備勤室頭部中彈，22時35分緊急送中山醫院搶救，醫院22時45分宣告不治。

謝有筆表示，警方除深表遺憾外，正調查案發原因，將進一步協助家屬辦理後續事宜。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。