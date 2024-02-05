53歲高雄市基督教女青年會（YWCA）理事長何宇羚，期許帶領女力放眼天下，積極參與國際事務，在國際場域為台灣婦女發聲。（柯宗緯翻攝）

監交人郭馬利亞董事長將高雄市基督教女青年會印信，由前理事長吳雅文手中交接給第十八屆理事長當選人何宇羚。（柯宗緯翻攝）

53歲高雄市基督教女青年會（YWCA）理事長何宇羚，過去曾是美語老師，陸續跨足房地產、餐館、生技直銷及創投等行業，活躍於各大知名社團，YWCA高雄分會今年將邁入第50年，她期許帶領女力放眼天下，積極參與國際事務，在國際場域為台灣婦女發聲。

何宇羚17歲赴美唸書，畢業回台在國中兼課教美語並先後於7家美語補習班任教，學得開班及教課knowhow後，出來與人合夥投資芝麻街美語連鎖補習班展店，後來還跨國到越南、上海及北京。

直到40歲，何宇羚結束兒童美語事業，陸續跨足投資房地產、餐館、生技直銷、會議室租售及創投等事業，並活躍在各知名社團，身兼女獅子會地區分會長、國際職業婦女協會（BPW）、世界華人工商婦女會YWCA會等要職。

何宇羚指出，自己的個性親切溫和，熱心公益，常常被推舉任職會長的職位，此次也在YWCA女青會姐們的推舉下，盛情難卻接任理事長，在上屆理事長協助下，經連月調整事業重心，重新出發投身社福及公益工作。

何宇羚上任後，致力結合產官學及其事業體上的豐厚人脈與資源浥注到女青會中，除原有的舞蹈、語文等課程，還開班教授樂齡長者電腦、手機、健康操、手作藝術與舞蹈等多元課程，帶給樂齡的會員們新視野。

何宇羚表示，希望能利用任期3年內，用心做好社福及公益工作，在歷任理監事們打下的良好基礎上，進一步將YWCA的精神發揚光大，造福鄉梓，帶來新氣象。

YWCA是全球最大的女性社服組織，最早溯源於1855年在英國倫敦，而後拓展成為全球組織，會員人數約2300萬人。中華民國基督教女青年會全台共有19個分會，高雄分會2024年將走入第50年，業務涵蓋博關懷據點、苓雅區新住民據點及鹽埕區樂齡學習中心，以及婦女部、青年部、宗教部與教學部等部門，共計服務超過1000位成員。