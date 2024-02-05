立法院長韓國瑜請出有38年國會資歷的周萬來出任立院秘書長，外界一片叫好。國民黨台北市議員柳采葳指出，綠營試圖操作黑韓產業鏈，但起用周萬來，連民進黨立委吳思瑤都稱讚。抹黑韓國瑜沒早起到立院上班也被打臉，顯現出沒有自信，懼韓症已到達末期，操作手法荒謬至極。

柳采葳5日在《新聞大白話》節目提到，現在民進黨說要在立法院裡設立國會特偵組是「小東廠」，「我覺得凸顯了一件事情，那就是完完全全沒有自信，因為沒有自信，才會反對立法院特偵組，才會反對國會改革。第一，沒有自信；第二，從這幾天的操作可以看出來，他們懼韓症、懼怕韓國瑜症狀的程度，已經到達了末期了！因為操作手法已經非常非常荒謬至極。」

「從一開始說韓國瑜沒有到立法院上班，我不相信民進黨這麼多資深的立法委員不知道？立法院不是天天都進去才叫上班！」柳采葳指出，還有說韓國瑜不專業等等，等到韓國瑜找來周萬來，連民進黨自己的立委都稱讚，周萬來非常專業。吳思瑤還說，從她當助理的時候，周萬來就在裡面擔任職員了，所以會是一個很好的輔助者。到這個時候，民進黨才發現自己操作失敗，所以才開始慢慢閉嘴。