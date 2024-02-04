前高雄市長韓國瑜1日剛成為立法院長，隔天首個上班日卻因沒進立法院，遭批第一天就不上班，藍營則稱「黑韓產業鏈」再度開張。對此，資深媒體人黃揚明4日就表示，「如果今天要用高雄市長當時的模式來對付韓國瑜，我建議韓粉直播主，也可以到總統官邸前面直播，每天看總統幾點出門去總統府上班，每天都記錄，遠遠的拍就好了」，引發討論。

黃揚明4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們在立法院跑，從來沒有見過立法院長每天早上八點進立法院的，不會每天的原因，是因為立法院長在外面有很多的行程，另外立委都沒有每天進立法院的，即便開議期間，都有立委不會每天到立法院，更何況現在是休會期間」，黃揚明坦言，「如果今天從一個比較合理的角度，韓國瑜2月1日宣誓就職，禮拜五比較好的安排是，一大早先到立法院，到各處室跟大家拜會一下、打個招呼，用這個方式也讓媒體看一下，但這是人情義理，於法沒有相關的規定」。

黃揚明接著說，「但如果今天是行政首長就不一樣，如果今天要用高雄市長當時的模式來對付韓國瑜，我建議韓粉直播主，也可以到總統官邸前面直播，每天看總統幾點出門去總統府上班，每天都記錄，遠遠的拍就好了」，黃揚明最後也說，「但這沒有意義，過去游錫堃也沒人看他幾點上班，這有點刻意了，就因為是韓國瑜，現在黑韓產業鍊又開始蠢蠢欲動了」。