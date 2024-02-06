罹癌的58歲李姓女子，孤身在醫院接受治療，經印尼籍看護到台中公園派出所求助，經員警轉介慈善會協助，即時給予救濟物資及救助金。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

真是人間處處有溫情，58歲李姓女子因罹癌且已移轉，未婚、父母已歿的她孤身在醫院接受治療，鄰床41歲印尼籍看護看她孤苦無依，日前到台中公園派出所求助，經員警積極協助轉介中華民國觀音佛祖慈善會，不但到醫院探視更給予救濟物資及救助金，李女既驚又喜，頓時紅了眼眶。

串起這段暖流的是經常在台中公園聚會的印尼籍看護張女，她在台中醫院擔任看護工作，發現鄰床的病患李女無人照料，且似乎經濟也有問題，因而向警方救助，看看能否給予幫助。

公園派出所所長吳政和得知後即主動到醫院訪視，獲知李女因身患惡性腫瘤第4期，且已移轉至其他器官，目前在醫院持續化療中，由於李女未有婚嫁，且父母已歿，她孤身1人待在醫院接受治療，處境堪憐。

巡佐陳延明獲知後，立即轉介中華民國觀音佛祖慈善會，由理事長朱豐讚、榮譽理事長林埼均及會務人員積極投入訪視關懷，並給予最即時的生活物資與濟助金，李女對突然降臨的關懷感到驚訝，且非常意外是鄰床病人的外籍看戶給予的協助，讓她頓時紅了眼眶，非常感謝員警、慈善會及外籍看護給予的及時雨，讓冰冷的病房突然溫暖了起來。

第二分局分局長周俊銘表示，警察是人民的保母，不僅應做好份內的工作，也應該本著「身在公門好修行的精神」，多為需要幫助的民眾伸出援手，本案也已協助李女申請市政府的急難救助金，希望能及時給予救助使其得以渡過難關。