由華裔女導演石之予執導的皮克斯動畫《青春養成記》由華裔演員姜晉安、吳漢章及韓裔女星吳珊卓配音，原本在2022年上映，但卻碰上疫情無緣在大銀幕上映，如今在粉絲的敲碗下，大家終於可以在戲院裡體會美美和紅貓熊的青春歷程。

導演石之予之前拍攝的短片《包子》曾獲奧斯卡最佳動畫短片，並為《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊2》等擔任動畫師，受訪時她表示，《青春養成記》是第一部真正呈現了加拿大華人社區的電影，「不僅如此，許多華人小孩都在努力解決父母保護過度這個問題，他們想做到完美，卻同時也想讓父母接受自己並不完美的事實」。

該片敘述美美是個精力充沛、成績優異的13歲華裔少女，擁有一群忠實好友，跟同齡小孩一樣，有著不為父母知的秘密，也對男孩偶像團體痴迷不已，但和媽媽在一起的時候，是個盡責用功的孩子。有天她情緒暴走時，竟變成一隻毛茸茸的大紅貓熊，她狂野、荷爾蒙充沛，紅貓熊代表了美美最情緒化、最混亂且最真實的自我，美美和媽媽之間也出現了鴻溝，迫使她的2個自我必須展開對決。

和許多皮克斯動畫片一樣，《青春養成記》充滿許多細節和彩蛋，例如美美的家庭煮夫父親老李端出來的菜色，其實很多源自於廣東台山，包括鮑魚炒四季豆、白斬雞及鱔魚飯，這是因為早年移民北美地區的華人以台山人為大宗，因此有不少台山文化延襲下來。

此外，家裡的電視標誌用的是《包子》裡的小男孩形狀、塗鴉筆記本上則是有短片《挖道兔》的小兔子頭相、主海報甚至出現《巴斯光年》的多功能機器貓咪、而唐人街裡出現了披薩星球的卡車、泳池的汽球及路上的雕像，則是向皮克斯經典作品和短片《玩具總動員》、《小野貓與鬥牛犬》致敬。

導演石之予表示，用小女孩變成紅貓熊，其實象徵了少女歷經青春期的尷尬和混亂。這部電影透過關鍵問題和所有年齡層的觀眾展開對話，並透過驗證青少年經常歷經的掙扎，將家庭聯繫在一起。

《青春養成記》具備了更多讓人哈哈大笑的喜劇元素，例如美美和3位個性鮮明的閨密相處模式、為了賺錢想出的各種花招，重要的是變身成紅貓熊既可愛討喜，又有各種古靈精怪的表情，足以讓所有人深深愛上這個角色，是一部適合闔家觀賞的拜年電影。

《青春養成記》也將於2月8日在台上映。