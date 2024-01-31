首映上進行票房猛爆破億儀式。（粘耿豪攝）

賀歲片《還錢》今（31日）在台北松仁威秀舉辦首映會，監製葉如芬、郝柏翔、導演王鼎霖、主演陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹、「大飛」吳志慶、何思靜、主題曲演唱人美秀集團盛裝出席，不過現場林哲熹、蔡思韵與蔡凡熙皆穿厚底鞋，蔡思韵的鞋底甚至厚達10公分，穿超過5公分高跟鞋的林哲熹則幽默回「因為我想站在更高更遠的視野」，讓唯一穿運動鞋的陳柏霖無奈說「我真的都不知道」。

陳柏霖（右）被拱穿蔡思韵身上的高衩連體衣。（粘耿豪攝）

李銘忠（左起）、陳柏霖、林哲熹、蔡凡熙組成的「4名大盜」逗趣催票。（粘耿豪攝）

先前男主角陳柏霖上周因工作缺席造勢活動，被其他人拱若票房破億要穿高衩連身女裝謝票，他先是推給特別演出的吳慷仁，但被提醒吳慷仁已在《華燈初上》扮過女裝，後來才妥協說：「好啦，我穿我穿！」並拉一旁的導演王鼎霖下水，李銘忠則跳出來義氣相挺說「4名大盜」陳柏霖、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹一起穿，蔡凡熙開玩笑表示「像日本搞笑節目」，也自虧讓體格高大的自己「看起來很像穿成人尿布欸」。

由於林哲熹、李銘忠先前不約而同爆出求婚成功的喜訊，是否會在春節前登記？林哲熹羞回「過完年再說吧」，李銘忠則甜說「每天都像在簽字啊，因為我們的生活早就很像結婚了」。今年其他賀歲檔電影，包括郭富城《臨時劫案》、劉德華《莫斯科行動》皆以搶劫題材為主題，導演王鼎霖認為《還錢》的主題最適合，「過年就是要還錢，不能欠錢欠過年」，陳柏霖也高喊催票「先看我們電影，再看其他的囉」。

《還錢》2月8日上映。