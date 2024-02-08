新北市蘆洲區昨（7）日深夜11時許，民族路一處彩券行發生搶案，一名男子持刀恐嚇店員，得手20萬後火速逃逸。事發後，店家隨即報案處理，警方獲報後，鎖定犯嫌蹤跡分頭追緝，將68歲何姓男子逮捕歸案，至於詳細原因則仍待進一步釐清。

蘆洲一間彩券行昨晚發生搶案，畫面為犯嫌逃逸最後身影 。（圖 / 劉詠韻翻攝）

回顧本起案件，蘆洲區一名68歲何姓男子昨晚11時12分許趁著民族路上一家彩券行即將結束營業、四下無人之際，竟持利刃衝入店面，要求23歲潘姓女店員交出現金，得手20萬後，再火速逃離，幸現場並無人員受傷。

案發後，警方透過調閱監視畫面，發現該名犯嫌疑似利用「深夜雨勢」較難辨識這一點特徵，為此行兇前後刻意身穿雨衣，還撐傘穿越馬路，藉此躲避搶後查緝。

警方接獲店家報案，已第一時間成立專案小組，並擴大調閱監視器了解犯嫌逃逸動線，稍早前鎖定犯線特徵，今早8時許順利將犯嫌逮捕歸案，至於詳細案情、犯罪動機則仍待進一步調查釐清。