54歲資深女星岳虹從拍露點三級片到成為本土劇女王，近年演藝重心都在8點檔，漂亮美魔女形象也讓她獲得不少觀眾喜愛，其中《親戚不計較》和《意難忘》都是她的代表作。最近岳虹在社群向粉絲拜年，卻自曝得罪梳妝師，附上一張亂髮造型，一臉哭笑不得的樣子讓網友全笑翻。

最近岳虹在三立8點檔《天道》從清潔工演到仙姑，都難不倒她，討喜的角色讓觀眾常常笑到不行；岳虹今（8）日在臉書發文拜年，但卻突然透露，「拍戲～絕對不能得罪梳妝師」，貼上一張頭髮凌亂的自拍照，臉上還掛著哭笑不得的表情。

其實網友一看都知道岳虹在開玩笑，她故意用惡搞造型向大家拜年，讓粉絲看了都被她萌到，「不管什麼造型虹姐都好可愛」、「也可以啦，還是漂亮」、「這造型太可愛了吧」、「虹姐真是幽默風趣」；岳虹自己也在底下留言表示，只是「逗逗大家」。

岳虹過去出演過許多知名電視劇，包括《飛龍在天》、《夜市人生》、《世間情》、《甘味人生》、《天之蕉子》等，她之前也有到大陸發展，演過陸劇《又見阿郎》、《天涯赤子心》。