迎接甲辰龍年的第一天，基隆市副市長邱佩琳於初一子時率領市府多位主管，馬不停蹄地前往基隆市慶安宮、奠濟宮及天顯宮上香祈福，與議長童子瑋、立委林沛祥等人一同虔誠祈求。邱佩琳於基隆廟口奠濟宮抽出市運籤，依序為士、農、工、商，並在「農運」抽中一號籤詩（即頭籤），希望庇佑基隆市市運昌隆、民眾闔家平安。

邱佩琳在除夕晚間11時前就與民政處長張淵翔等多位主管先後抵達慶安宮，邱先向在場等著要上頭香的市民們親切寒暄問好，並代表市長謝國樑發送市府精心製作的「欣欣向龍」一元紅包給市民朋友，吸引許多民眾排隊，等著收到開運紅包，後司儀宣布子時已到，便與童議長等人帶領大家一同上香虔誠祝禱。

隨後，邱佩琳又馬不停蹄趕往仁三路的廟口奠濟宮以及和平島天顯宮等著名廟宇上香祈福，並在奠濟宮依照慣例與童子瑋一起代表士農工商等行業抽籤，今年甲辰年的運途籤，士為21號、農為1號、工為50號、商為60號。邱也期望在新的一年裡基隆市的市運昌隆、所有市民闔家平安，各行各業都繁榮發展。

10日大年初一上午基隆市副市長邱佩琳（前排右一）與民政處長張淵翔（前排左二）等人至佛光山極樂寺參拜，祈求市民平安。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

邱佩琳於10日上午9時許，再與民政處長張淵翔、衛生局長張賢政等市府同仁抵達極樂寺，由住持妙璋法師親自接待，參與千佛法會暨新春義賣會。

邱佩琳表示，看見各位信徒的愛心及熱情令她非常感動，她也以行動響應個人樂捐1萬元，祝福修繕過程圓滿順利。接著，妙璋法師邀請邱副市長共同敲響祝福鑼，一響祈願國泰民安、二響祈願風調雨順、三響祝福平安吉祥，現場氣氛和諧溫馨。

結束義賣會後，邱佩琳再前往慈雲寺及聖安宮等廟宇走春祈福，除了祈求國泰民安，更將大年初一的新年喜氣分享給所有市民朋友。