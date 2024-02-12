春節期間，大家走春訪親友、拜廟，一方面聯絡親友感情，一方面也祈求神明加持好運，讓今年過得更順風順水，《搜狐網》點名生肖馬、雞、蛇、鼠吉星高照，雨水節氣過後將強勢轉運，只要把握機會就能事業、愛情得意，錢財滾滾來。

▌生肖馬

屬馬的人性格比較活潑，待人真摯誠懇，不乏貴人圍繞身邊，遇到問題有多方來助，逢凶化吉，7天之後，屬馬的人熬出頭，事業會達到一個新高度，在貴人的幫助之下，經營得風風火火，收入頗多，有望升職加薪，錢財滾滾來。

▌生肖雞

7天之後就是屬雞之人的收穫季節，也是努力一年所得，即便有不好的事情出現，之後運勢將一路走高，在貴人的助力和財神關照下，將大豐收，財運一飛沖天。

▌生肖蛇

屬蛇的人聰明伶俐，心思縝密，對經營非常有天賦，能掌握不少發財的竅門，7天之後，屬蛇人將會徹底擺脫「劫難」，獲得福星照耀，此後日子順利，步步高升，坐擁大筆財富。

▌生肖鼠

7天之後屬鼠的人將有好消息，容易獲取事業方面的成功，財富唾手可得，感情也有所斬獲，只要調節自身桃花氣場，讓事情穩健前進，就能桃花盛開，成就令人稱羡的戀情。