大年初四，全台各大宮廟都抽出國運籤，預測這一年的國家運勢，擁有200年歷史的高雄旗山天后宮，今年首度抽出第42首庚戌籤中平國運籤（人口籤）「一重江水一重山、誰知此去路又難、任他改救終不過、是非終久未得安」。

廟方解籤人員指出，「江水」代表國家，國家經過一重一重的災難，包括疫情、經濟衰退、外交困境等，誰知道未來路途有什麼困難，新的政府要如何改變新的困境，應利用人才，例如組聯合內閣不分黨派，並利用中、美競爭等國際潮流，讓國運昌隆、國泰平安。

廟方人員強調，這隻籤屬於中平籤，籤解為氣運閉塞不通，艱難困苦重重，進退維谷。此時應堅定立場，確守正道，容忍自重，以等待時運的解通。

此外，旗山天后宮也抽出「工商籤」，是第47首辛酉籤：「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，于今且看月中旬，凶事脫出化成吉」；籤解為經營利市，只要認真經營，必可獲利。

另「五穀籤」抽中第14首丙寅籤：「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」；籤解為早晚有收成，只要耕耘，必有收穫。

「六畜籤」則抽中第7首乙丑籤：「雲開月初見分明，不須進退向前程，婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」；籤解為家中和者興旺。

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