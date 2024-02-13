湖口鄉新興路一處工地電纜線在春節期間遭竊，竊嫌剪斷監視器的電線，竊取工地內電線，工地主任發現隨即報警，新湖分局湖鏡派出所立即調閱現場監視器畫面，根據特徵鎖定竊嫌，在巡邏時發現古姓嫌犯，古嫌見警攔查心虛拔腿就跑仍被緝獲。

新湖分局指出，該名古姓竊嫌趁該工地年節期間無人看守，凌晨先剪斷工地的監視器電線，再至空曠的工地剪取電纜線，變賣得款6000元，員警在監視器畫面查到嫌犯的影像。

經員警鍥而不捨追查，在巡邏勤務中發現一名男子神色可疑，身形略與竊嫌相符，要上前盤查時，男子見警隨即拔腿就跑，警方立即追緝成功逮獲，確認古姓男子為竊案犯嫌，全案詢後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖分局長黃黃政龍表示，本案偵破得力於巡邏同仁細心查證，掌握犯嫌特徵，警方在年節期間打擊犯罪不打烊，也提醒工地管理者應妥善保管器具並加裝監視器等防竊措施，降低被竊風險。另資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法，如有發現可疑之不法情事，務必撥打110，全民共同維護治安。