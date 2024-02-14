高雄市美濃區「龍山」因形似盤踞的龍得名，也將龍山國小、龍肚國小一分為二，兩校也以龍為主題完成版畫、年曆，內容呼應今年快樂吉祥龍，作品一推出在農曆年叫好又叫座，將陪伴親師生們一整年。

美濃區龍肚里四面環山，屬山間盆地，東、西兩邊各有一長形綿延的山勢，兩山之間有龍肚庄老街，中間是平地，西邊一座又長又直的丘陵，形似一條龍，因此得名「龍山」。

龍山國小校長張二文說，因為美濃中間的山叫「龍山」，把美濃分成二半，就叫龍山、龍肚二莊。龍山國小今年寒假開始前，由老師帶領小朋友一起印版畫，孩子們最感興趣的是刻龍圖騰，透過上墨壓印一張張漂亮的龍年年畫就完成了。

學生們將手刻龍的圖騰，壓上油墨，代表著快樂與吉祥的龍躍然紙上，顯得栩栩如生，再透過各種顏色的紙印出，討好又喜氣。今年是龍年，龍肚國小與龍年相輝映，手刻龍圖騰讓不少親師生也要索取拿回家，要將福氣引進門。

3年級同學們說，印版畫很有趣，由於龍的形體線條很多，必須每個地方油墨必須均勻，才能充分將整體木刻圖騰紋路印在紙上；4年級劉同學說，透過印版畫也瞭解龍年有趣的故事，以及與自己生長地方的連結，校名的由來，也和同學們一同感受過年氣氛。

另龍肚地區最早於1761年完成龍肚水圳的建置，農業種植相當興盛，也因此開鑿水圳的鍾丁伯、塗百清與蕭阿王在地人被合稱為「水利三恩公」，美濃人的開基伯公廟不只有土伯公，還有水伯公，為龍肚地區獨有特色。

龍肚國小校長林文毅說，在美濃的客家人以農業為主，教小朋友插秧、種稻就是校本課程，考完期末考，學生們都要下田種稻。此外，龍肚國小每年會以校景或社區的地景為背景拍年曆，今年就以龍肚八景之一的「龍亭野望」為景，全校師生到學校附近的龍亭（孔廟）拍攝年曆。

師生們也說，今年大家合拍年曆照，讓每個人留下最深刻的印象，今年選擇到了龍肚八景的龍亭之一，除了龍年來到，也能認識自己的家鄉，這張「全家福」照將陪伴師生每個家庭一整年。