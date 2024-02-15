6款超級燃脂食物(製圖/中時新聞網)

過年吃多美食佳餚、又少活動，許多人都面臨體重增加的窘境。對此，營養師張宜婷分享6款燃脂食物，包括咖啡、辣椒、藻類、優格、鮭魚、蘋果醋，皆能有助改善體質、能量代謝。其中她提到，無糖、無添加的蘋果醋，具有增加胰島素敏感性的效用，從而幫助血糖穩定，使減肥事半功倍。

張宜婷在臉書專頁「營養小桃氣-宜婷營養師」發文表示，吃對食物也能幫助燃脂，並盤點以下6款能有效改善體質、甚至幫助能量代謝的食物，讓人越吃越吃越輕鬆遠離脂肪：

1、咖啡：咖啡因已被研究證實可促進新陳代謝，運動鍛鍊前30～60分鐘喝杯咖啡，能幫助燃脂、有助於脂肪利用，甚至包含抗氧化劑能促進健康。不過，要喝的是黑咖啡，若加了糖、奶精，那好處就完全抵銷。此外，每日咖啡因攝取量上限為300毫克，務必別喝過量。

2、藻類：海中藻類富含水溶性膳食纖維，而攝取足夠的膳食纖維，除了有助於血糖、血脂調節外，也能吸附飲食內的油脂，減少吸收，協助腸道蠕動讓廢物順利排除不囤積，代謝自然好。腸道健康，有了好的菌叢生態，也是不囤積脂肪體質的關鍵。

3、鮭魚：富含omega-3不飽和脂肪酸，具抗氧化、減少身體發炎、促進代謝的效用，多攝取好的油脂，更能幫助體內脂肪代謝，所以想要燃脂絕對不是一味的不吃油。

4、辣椒：所含辣椒素已被證實可以燃燒腹部脂肪，吃辣能提高新陳代謝與體溫，透過這些較刺激的植化素，能讓身體產生不同以往的代謝作用，幫助能量代謝、燒掉多餘脂肪。不過，若本身腸胃道較敏感，應注意別過量攝取，以免燃脂不成反造成負擔。

5、優格：攝食無糖優格有助於腸道菌叢改變，減少壞菌、增加好菌，除了讓腸道穩定外，也能培養出不易胖的體質，甚至可促進身體代謝。腸道有人體中第二大腦之稱，其若不好，別說是燃脂，吃任何食物都可能會出現代謝不佳、容易囤積的後遺症。

6、蘋果醋：無糖、無添加的醋酸能改善代謝，還有增加胰島素敏感性的效用，甚至可幫助血糖穩定。胰島素敏感性增加了，身體自然轉變成容易燃脂的狀態，減肥更事半功倍。但要注意醋屬於刺激性食物，食用時要注意量與時機點，千萬別因為這些燃脂好食物導致身體狀況變差，這樣可就本末倒置。

張宜婷提醒，無論什麼燃脂食物，搭配適當飲食、運動與生活習慣，並持之以恆執行才能輕鬆建立燃脂體質，使減重更加事半功倍。