台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波延燒，行政院長陳建仁今在行政院會指出，目前除了台中市單一樣品檢體驗出西布特羅之外，相關部會自2月2日起啟動溯源檢驗，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，也都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無汙染風險。

陳建仁指出，雖然本案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件，為讓民眾安心，政府以嚴謹態度審慎應處，請衛福部、農業部邀集相關學者專家盤點肉品檢驗及各採集階段可能的汙染風險，並進行微量輸入西布特羅流向調查，釐清事件真相與發生原因，避免類似事件再次發生。

陳建仁感謝連假期間加班取樣及檢驗人員的辛勞與付出，他說，目前各項檢驗結果都證實國產豬肉衛生安全，政府會持續強化豬肉產品上市前管理，持續加強邊境邊驗，針對上市後乙型受體素抽驗，也將從每年2000件提升至4000件，確保國內豬肉品質和供應鏈的安全，請國人安心選購國產優質豬肉。

行政院食品安全辦公室主任許輔簡報提到，目前初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素汙染風險；據財政部資料顯示，近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口，以化學品申報貨名含西布特羅之進口業者計4家，進口報單計72筆，重量計789毫克，衛福部函請4家業者提供西布特羅之購買來源及販售流向資料，後續持續調查。

針對後續三大精進作為，許輔說，衛福部將會同保七總隊食安警察調查除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用、或可能汙染畜牧場，釐清輸入西布特羅流向；農業部調查養殖階段與屠宰加工階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險。

另外，許輔也提到，農業部落實動物用藥監測之把關，加強上市前豬隻乙型受體素監測，衛福部持續與地方政府衛生局強化後市場豬肉產品的乙型受體素抽樣檢驗，由每年2000件提升至4000件。