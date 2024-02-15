因應原物料及人力薪資高漲，鬍鬚張宣布明（16）日起調漲2款雞肉便當售價，雞腿便當漲至135元、紅糟豆乳腿排便當漲至115元，均調漲5元。

鬍鬚張表示，根據中央畜產會12月統計資料顯示，雞肉價格與去年同期相比漲了約15％左右，為了持續提供優質的餐點，審慎評估後決定調整2款雞肉便當的售價，分別調漲5元，漲幅3.8％，為了顧及消費者感受，其餘產品仍維持原售價。

鬍鬚張感謝各界的支持與鼓勵，未來會持續維持產品品質與提供優質的服務，讓顧客享有美好的用餐經驗，感謝大家的支持。