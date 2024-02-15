據台灣世界展望會最新統計，服務的4.5萬名弱勢兒童中，約有1.6萬名弱勢兒少欠缺學費、生活費用補助，2238人無法負擔補習、課後安親輔導費用，1900名中學生在畢業後沒有升學機會，被迫提早踏入社會工作，還有近6,000名弱勢中學生必須靠著半工半讀，才能支撐生活。

小智（化名）父母親在他國中時離婚，爸爸因在外地工作，將小智及弟弟交由祖母照顧，不料祖母在去年因病過世，家中頓時失去經濟支柱，就讀大學的小智，必須自己找租屋處、繳房租，還得負擔弟弟的生活開支和房租，靠自己養活兄弟，只能利用下課時間到超商打工。為了省錢，小智三餐都吃簡單泡麵，現在因為學校要求實習，也導致他能工讀的時間變少，等於收入也銳減。

「不工作就沒有錢，沒有錢就無法上學吃飯；要吃飯念書，就要認命工作賺錢！」疲憊的循環，在像是小智這樣兒少身上頻頻發生，他也因為長期夜班，經常精神不濟、恍神。

台灣世界展望會請民眾加入「紅包傳愛」活動，幫弱勢兒少撐起大傘，幫助他們能夠穩定求學、健康成長，讓教育真正成為翻轉他們生命的力量。捐款可洽展望會官網。