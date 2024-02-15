旅居台灣外籍女子將爺爺骨灰鑲入藍色寶石製成戒指戴在手上，14日她從中興新村兒童樂園返家，卻發現戒指上藍色寶石不見了，在臉書貼文協尋，其臉友南投縣議員簡千翔幫忙轉貼到社群「南投人聊天室2.0」，網友幽默留言「女士的祖父想出去玩」，簡千翔回「這讓我嘴角失守了」。

簡千翔指出，在中興新村丟失戒指上籃色寶石的女子是他朋友，該寶石內是她祖父的骨灰，對她而言非常重要，15日得知立即幫忙轉載到臉書社群「南投人聊天室2.0」，並提供她在公園所在位置圖，希望熱心的網友能幫忙找尋，若有心人撿到，也能與他聯絡。

網友看到貼文幫忙分享，甚至有網友指稱，當天同時段曾帶孩子到兒童公園玩沙，聽到其他孩子提到「寶石」的關鍵字，推測藍色寶石是不是掉在沙堆中被小朋友撿走了？也有人認為藍色寶石的顏色較深，尋找的難度很高，希望女士的爺爺能暗中幫忙自己孫女找到。