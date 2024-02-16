搶農曆年後餐飲商機，台北六福萬怡酒店館內「粵亮」廣式餐廳將於2月21日至4月30日，推出平日限定「粵鴨享亮五品」五品套餐，集結了多項經典的烤鴨吃法，包含「靚皮片皮烤鴨附三色餅皮」、「茶油炆煸雙脯」、「雪山桂花叉燒鴨肉包」、「蝦乾鴨油炒時蔬」、「濃湯雪菜鴨架細麵湯」等，全套五品適合四人份，售價3,288元＋10％。

「粵亮」廣式料理的「靚皮烤鴨」選3公斤的櫻桃鴨，堅持傳統古法添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道繁複程序料理，再以獨家百萬級旋風烤箱恆溫78度烘烤，出爐的烤鴨受熱均勻，每吋鴨皮都酥脆多汁，沾取師傅手工熬煮的梅子酒及蘋果汁所調製的招牌甜麵醬與三色餅皮，一口咬下酸甜適口。此次「粵鴨享亮」亦提供客家風味的楓糖金蒜醬，以及運用14種香料調製的麻辣醬拌入酸菜、蜂蜜洛神汁醃漬蘿蔔、泰式青木瓜絲、花生跳跳糖、爽口的小黃瓜與蔥白，有別於普通片鴨口味單一，粵亮廣式料理的粵鴨享亮共附上兩款醬汁、六種配料，帶領賓客體驗鹹、麻、香、酸、甜等多重組合滋味。

「粵鴨享亮」五品套餐中，不僅有招牌靚皮烤鴨，還包含多款令人垂涎的美味。如「茶油炆煸雙脯」以黃金六兩松阪豬與鴨胸肉脯搭配苦茶油、薑大火煸炒，鑊氣十足，最後放上慢火炸香細薑絲，味道層次豐富。「雪山桂花叉燒鴨肉包」內餡選用油脂豐富、肉質柔軟的叉燒鴨胸，佐以南港區花桂花與自製叉燒醬，花香與甜鹹交織。「蝦乾鴨油炒時蔬」是利用烤鴨滴下來的鴨油，搭配港式蝦乾大火快炒當季新鮮時蔬，清脆爽口伴隨著濃濃的鴨油香。「濃湯雪菜鴨架細麵湯」將鴨身裁剪成適口大小，放入烈火熬製6小時的濃白湯之中，加入雪菜與細麵續煮入味，香氣四溢、味濃而飽足。「粵鴨享亮」五品套餐需於三日前預訂。