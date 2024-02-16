阿奎曬出高中青春模樣嫩照。（相信音樂提供）

金曲樂團「宇宙人」成軍邁向20周年，將在4月27日2度唱進台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」20周年演唱會。他們近期精心籌備20周年企劃，大展各種搞笑、感動、光怪陸離的面貌，連他們20年前就讀建國中學的嫩照也出土，宛如開啟時光膠囊。

宇宙人的歌迷們最近紛紛回想起對宇宙人印象深刻的時刻，接著討論起2019年時，宇宙人上了「社會新聞」，全因他們在拍攝巡演視覺時，暫放在路邊的樂器不翼而飛，還在社群上貼出「尋琴啟事」；他們團名「宇宙人」的名稱由來也引起熱論，原來是因為2004年暑假雅典奧運時，多明尼加籍的選手在賽前跳起舞，沉浸在自己的宇宙裡，讓小玉蹦出：「這個人好宇宙！」也因此成為團名。

宇宙人「α：回到未來」演唱會門票將在3月3日開賣。他們為了新企劃使出渾身解數，阿奎從家裡挖出保存超完整的「建中第十五屆熱音社全記錄」節目單，方Q、小玉當場驚呼連連，小玉還笑說：「這本根本可以當傳家寶。」

阿奎曬出高中青春模樣嫩照與當時擔任社長時寫下的真心紀錄，「我們想追求的是不斷嘗試多元曲風、有味道的個人技巧、有感覺的曲目、自然的舞臺動作，想要帶給觀眾耳目一新又印象深刻的表演」，讓方Q感性說，儘管過了這麼多年，阿奎高中時的目標，就是宇宙人現在正在做的事。