美國陸軍在太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的基地於上月20日突然遭洪水侵襲，洪水猛力沖刷島嶼的西北側，淹沒的面積至少達1/3。對此，前海軍艦長呂禮詩16就表示，「我的建議是，中華民國海軍你動作快了，因為不要忘了，馬紹爾跟我們是有邦交的，不要等到總統再講，現在應該立刻報告，馬上集結救災物資前往馬紹爾，也作為我們的遠航訓練」，引發討論。

呂禮詩16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「馬紹爾這一次遭到巨浪攻擊，美軍沒有辦法及時預警，這個影響有多大？我們想一想，現在馬紹爾有三分之一泡在海水裡，這跟2022年1月15日的東加王國，所遭受到的複合型災難像不像，他需要誰來支援？從夏威夷來嗎？不要忘了，美國的航空母艦叫出去都不一定能馬上出去，不論是雷根號或是福特號都發生這個狀況」。

呂禮詩坦言，「所以誰能解決？就是當初援助東加王國的解放軍，所以王毅跟美國國務卿在討論時，他們會不會討論這個問題，如果討論到了，我相信中方一定願意持援馬紹爾」，呂禮詩強調，「我的建議是，中華民國海軍你動作快了，因為不要忘了，馬紹爾跟我們是有邦交的，我們不是一天到晚都在強調我們的玉山軍艦的載重、航程，不要等到總統再講，現在應該立刻報告，馬上集結救災物資前往馬紹爾，也作為我們的遠航訓練」。