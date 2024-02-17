台9線北上108.6公里處， 蘇花改東澳隧道內北上路段，上午10點45分許發生重大車禍。三輛曳引車、大貨車及自小客疑似未保持安全距離，在隧道內發生嚴重追撞，造成3人受傷，送醫救治後並無大礙。但整個路段因此封閉，造成車流大塞，警方已陸續疏導至舊蘇花公路。

蘇花改東澳隧道3車連環撞，3傷者送醫北上封閉。(翻攝自宜花東災害通報粉臉書專頁)

根據調查，案發當下疑似有車輛未保持安全距離，造成三輛曳引車、大貨車、小客車追撞，3名乘客受傷，送往蘇澳榮民醫院救治。

為了順利進行拖吊移除，公路局暫時封閉東澳隧道北上路段，員警也將車流引導至舊蘇花公路疏導，目前事故正由警方調查釐清。